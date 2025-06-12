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У Львові відправили за ґрати водія трамвая, який скоїв наїзд на жінку-пішохода

19:14, 12 червня 2025
Внаслідок наїзду трамвая жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
У Львові відправили за ґрати водія трамвая, який скоїв наїзд на жінку-пішохода
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У Львові 50-річного чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що заподіяло потерпілій тяжке тілесне ушкодження.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у жовтні 2024 року чоловік керував трамваєм у стані алкогольного сп’яніння. Порушуючи правила дорожнього руху, засуджений не зупинився перед пішоходом.

Внаслідок чого водій здійснив наїзд на 45-річну жінку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Відтак потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, відкриту черепно-мозкову травму та множинні переломи ребер та ніг.

На момент ДТП в салоні трамвая перебували пасажири, які і викликали швидку допомогу.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 4 роки позбавлення волі. Крім цього чоловіка позбавлено права керувати транспортними засобами на 6 років.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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прокуратура Львів

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