У Черкасах арештували автомобіль водія, якого 20 разів штрафували за перевищення швидкості

Автомобіль черкасця арештували через численні порушення ПДР.

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На Черкащині накладено арешт на транспортний засіб з відсутнім ідентифікаційним номером. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що на початку червня поточного року водій автомобіля «Mercedes – Benz AMG E 63 S» привернув увагу правоохоронців у зв’язку з черговим порушенням ПДР на території м. Черкаси.

Як з’ясувалося, протягом травня-червня цього року власник автомобіля притягувався понад 20 разів до адміністративної відповідальності за перевищення встановлених швидкісних обмежень.

Під час складання адміністративних матеріалів та огляду транспортного засобу встановлено, що в одному із штатних місць відсутній ідентифікаційний номер, у зв’язку з чим автомобіль вилучено та направлено на майданчик для утримання транспортних засобів.

За клопотанням прокурора слідчим суддею на транспортний засіб накладено арешт з метою проведення судових експертиз з позбавленням права ним користуватися та розпоряджатися.

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