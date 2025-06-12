Практика судів
  1. У світі

Disney та Universal подали до суду на ШІ-компанію Midjourney за використання образів своїх героїв

15:55, 12 червня 2025
Позов стосується масового порушення авторських прав — Midjourney нібито генерувала зображення героїв Disney та Universal без ліцензій та погодження з правовласниками.
Disney та Universal подали до суду на ШІ-компанію Midjourney за використання образів своїх героїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіногіганти Disney та Universal подали до федерального суду в Лос-Анджелесі позов проти компанії Midjourney — одного з найпопулярніших генераторів зображень на базі штучного інтелекту. У позові йдеться про масове порушення авторських прав: ШІ-сервіс нібито створює й розповсюджує копії захищених персонажів без дозволу правовласників. Про це повідомляє The Guardian.

У позові студії стверджують, що Midjourney «піратським способом» використала їхні медіабібліотеки, генеруючи зображення таких культових персонажів, як Дарт Вейдер (Зоряні війни), Ельза (Крижане серце), Міньйони (Нікчемний я), Йода, Барт Сімпсон, Залізна людина, Базз Лайтер, а також персонажів Universal — Шрек, Беззубик (Як приборкати дракона) та По з Кунг-фу Панди.

«Це бездонна яма плагіату», — йдеться в судовій заяві. Disney і Universal вимагають заборонити компанії копіювати їхні твори й надавати свої послуги без технічних обмежень на порушення авторського права, а також просять суд присудити компенсацію (сума не уточнюється).

Midjourney наразі не прокоментувала позов. У 2022 році її засновник Девід Хольц в інтерв’ю Forbes визнав, що база даних для навчання ШІ була сформована шляхом «масового скрапінгу інтернету».

Disney у коментарі підкреслила: компанія підтримує розвиток ШІ, але не тоді, коли це відверте піратство. У Universal наголосили, що позов подано для захисту праці художників і вкладених у контент інвестицій.

Позов Disney та Universal — один із перших у сфері візуального контенту, хоча подібні справи вже розглядаються щодо текстів і музики. Зокрема, The New York Times судиться з OpenAI та Microsoft через використання статей у навчанні ChatGPT.

У червні 2024 року лейбли Sony Music, Universal Music Group і Warner Records подали позов проти ШІ-компаній Suno та Udio, звинувативши їх у незаконному використанні мільйонів пісень для створення генераторів музики.

Midjourney працює за передплатною моделлю та, за даними позивачів, у 2024 році згенерувала $300 млн доходу. Компанію вже судять кілька художників, які звинувачують її у використанні їхніх робіт без дозволу.

Спори навколо ШІ і авторського права набирають обертів: медіа, музиканти, письменники й художники вимагають захисту своїх творів, які без їхньої згоди могли бути використані для навчання потужних ШІ-моделей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд США позов штучний інтелект технології ШІ фільм шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

Положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом — Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо

Електронні сервіси касаційних судів поки що не працюють, однак надія на швидке відновлення їх роботи є.

Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення – Андрій Гайченко показав звичайний робочий день держвиконавців, відео

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко показав «хорор муві», на якому молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва