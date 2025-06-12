Disney та Universal подали до суду на ШІ-компанію Midjourney за використання образів своїх героїв

Позов стосується масового порушення авторських прав — Midjourney нібито генерувала зображення героїв Disney та Universal без ліцензій та погодження з правовласниками.

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Кіногіганти Disney та Universal подали до федерального суду в Лос-Анджелесі позов проти компанії Midjourney — одного з найпопулярніших генераторів зображень на базі штучного інтелекту. У позові йдеться про масове порушення авторських прав: ШІ-сервіс нібито створює й розповсюджує копії захищених персонажів без дозволу правовласників. Про це повідомляє The Guardian.

У позові студії стверджують, що Midjourney «піратським способом» використала їхні медіабібліотеки, генеруючи зображення таких культових персонажів, як Дарт Вейдер (Зоряні війни), Ельза (Крижане серце), Міньйони (Нікчемний я), Йода, Барт Сімпсон, Залізна людина, Базз Лайтер, а також персонажів Universal — Шрек, Беззубик (Як приборкати дракона) та По з Кунг-фу Панди.

«Це бездонна яма плагіату», — йдеться в судовій заяві. Disney і Universal вимагають заборонити компанії копіювати їхні твори й надавати свої послуги без технічних обмежень на порушення авторського права, а також просять суд присудити компенсацію (сума не уточнюється).

Midjourney наразі не прокоментувала позов. У 2022 році її засновник Девід Хольц в інтерв’ю Forbes визнав, що база даних для навчання ШІ була сформована шляхом «масового скрапінгу інтернету».

Disney у коментарі підкреслила: компанія підтримує розвиток ШІ, але не тоді, коли це відверте піратство. У Universal наголосили, що позов подано для захисту праці художників і вкладених у контент інвестицій.

Позов Disney та Universal — один із перших у сфері візуального контенту, хоча подібні справи вже розглядаються щодо текстів і музики. Зокрема, The New York Times судиться з OpenAI та Microsoft через використання статей у навчанні ChatGPT.

У червні 2024 року лейбли Sony Music, Universal Music Group і Warner Records подали позов проти ШІ-компаній Suno та Udio, звинувативши їх у незаконному використанні мільйонів пісень для створення генераторів музики.

Midjourney працює за передплатною моделлю та, за даними позивачів, у 2024 році згенерувала $300 млн доходу. Компанію вже судять кілька художників, які звинувачують її у використанні їхніх робіт без дозволу.

Спори навколо ШІ і авторського права набирають обертів: медіа, музиканти, письменники й художники вимагають захисту своїх творів, які без їхньої згоди могли бути використані для навчання потужних ШІ-моделей.