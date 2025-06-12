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У Києві чоловік, який вкрав окуляри у метрополітені, тепер проведе понад 5 років у в’язниці

22:00, 12 червня 2025
Чоловік у березні цього року викрав окуляри для зору у військовослужбовця на станції метро «Святошин».
У Києві чоловік, який вкрав окуляри у метрополітені, тепер проведе понад 5 років у в’язниці
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У столиці винесли вирок чоловіку, який у березні цього року викрав окуляри для зору у військовослужбовця на станції метро «Святошин». За скоєне правопорушення суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Зловмисник, 40-річний мешканець Київщини, вже неодноразово судимий. Він непомітно витягнув з кишені пасажира чохол із окулярами вартістю понад 12 тисяч гривень та вийшов з вагона метро. Постраждалий — діючий військовослужбовець — одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадене майно повернули власнику.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Після завершення досудового розслідування матеріали справи було передано до суду, який визнав обвинуваченого винним і виніс відповідний вирок.

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Київ крадіжка в'язниця метро

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