У Києві чоловік, який вкрав окуляри у метрополітені, тепер проведе понад 5 років у в’язниці

Чоловік у березні цього року викрав окуляри для зору у військовослужбовця на станції метро «Святошин».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці винесли вирок чоловіку, який у березні цього року викрав окуляри для зору у військовослужбовця на станції метро «Святошин». За скоєне правопорушення суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Зловмисник, 40-річний мешканець Київщини, вже неодноразово судимий. Він непомітно витягнув з кишені пасажира чохол із окулярами вартістю понад 12 тисяч гривень та вийшов з вагона метро. Постраждалий — діючий військовослужбовець — одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадене майно повернули власнику.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Після завершення досудового розслідування матеріали справи було передано до суду, який визнав обвинуваченого винним і виніс відповідний вирок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.