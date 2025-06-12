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Прекращение огня и возвращение детей: Кит Келлог рассказал, как видит завершение войны в Украине

16:31, 12 июня 2025
По его мнению, РФ следует попытаться вернуть в «Лигу наций».
Прекращение огня и возвращение детей: Кит Келлог рассказал, как видит завершение войны в Украине
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США испытывают "чувство уверенности" в том, что Украина и РФ могут договориться о прекращении огня, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Брюссельском форуме German Marshall Fund of the United States.

"Мы взяли украинский документ, потом российский – они зовут его меморандумом… И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы уверенно чувствуем себя. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то считаем, что это можно "выиграть". Под выигрышем я имею в виду возможность прийти к мирному соглашению", – заявил Келлог.

Келлог добавил, что завершением войны будет считаться всеобъемлющее прекращение огня.

"Прекращение огня на месте – то есть на земле, на которой вы физически находитесь", – пояснил он.

Кроме того, США хотят, чтобы стороны вернули всех детей и пленников. По словам Келлога, это сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным.

"Потом - попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Так что все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", - сказал Келлог.

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