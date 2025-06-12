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Редактори проти штучного інтелекту — Wikipedia зупинила тестування згенерованих резюме статей

19:50, 12 червня 2025
Wikipedia призупинила експеримент з використання штучного інтелекту для узагальнення змісту статей через спротив редакторів.
Редактори проти штучного інтелекту — Wikipedia зупинила тестування згенерованих резюме статей
Фото: unsplash
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Wikipedia призупинила експеримент з використання штучного інтелекту через обурення редакторів. Про це повідомляє 404 Media.

Фонд Wikimedia — некомерційна організація, яка керує Wikipedia, — зупинив тестування функції, що показувала користувачам згенеровані штучним інтелектом резюме статей. Причина — жорстка критика з боку спільноти редакторів енциклопедії.

Ідеться про експериментальний проект, у межах якого у мобільній версії Wikipedia впродовж двох тижнів мали відображатися короткі зведення змісту статей, створені ШІ.

Ця ініціатива викликала масове невдоволення серед редакторів, які назвали ідею «шкідливою для репутації ресурсу».

«Те, що Google запустив свої ШІ-резюме, не означає, що ми маємо йти тим самим шляхом. Я щиро прошу не запускати це ні в мобільній версії, ні деінде», — заявив один із редакторів у відповідь на анонс Wikimedia Foundation.

Редактори висловили побоювання, що такий крок завдасть «негайної та незворотної шкоди» довірі до Wikipedia як до надійного джерела. Один із користувачів зазначив:

«Wikipedia в деякому сенсі стала синонімом стриманості та “нудної надійності” — і це чудово. Давайте не знецінювати інтелект наших читачів і не вплутуймося в гонитву за яскравими ШІ-короткими викладками».

У відповідь на критику фонд вирішив тимчасово зупинити впровадження ШІ-функції та пообіцяв врахувати думку спільноти перед подальшими рішеннями.

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штучний інтелект технології ШІ

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