ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Національного інституту раку

Екс-посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн.

Фото: САП

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У четвер, 26 червня, слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього виконувача обов'язків директора Національного інституту раку, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також суд поклав на указаного учасника злочинної схеми такі процесуальні обов’язки:

- прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;

- повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

- носити електронний засіб контролю.

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