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Мільйонні зловживання під час закупівлі комплектування для військових літаків — у справі фігурує помічник нардепа

18:46, 26 червня 2025
Помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства повідомили про підозри.
Мільйонні зловживання під час закупівлі комплектування для військових літаків — у справі фігурує помічник нардепа
Фото ілюстративне, джерело фото - militarnyi.com
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Детективи НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України під час закупівлі авіаційного комплектування, а саме шин для військової авіації, що завдало збитків державі на 27,3 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що помічнику чинного народного депутата України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Дії ще одного підозрюваного, а саме власника приватного товариства, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ (про підозру яким повідомлено в листопаді 2024 року), зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили перемогу в тендері на закупівлю шин двох приватних товариств. При цьому для створення вигляду конкурентної боротьби на розгляд тендерної комісії посадовці подали пропозиції не лише цих двох компаній, а й низки підставних. Водночас більш вигідні комерційні пропозиції інших учасників або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували.

«Відповідно до злочинної схеми власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував авіаційне комплектування у виробників та в подальшому реалізовував за цінами, завищеними у 2-3 рази. Помічник чинного депутата у свою чергу забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами.

Зауважимо, що такі дії осіб призвели до завдання Силам логістики ЗСУ збитків на суму 27,3 млн грн», - додали у САП.

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прокуратура САП

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