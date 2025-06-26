Миллионные злоупотребления при закупке комплектующих для военных самолетов — в деле фигурирует помощник нардепа

Помощнику действующего народного депутата Украины и владельцу частного общества сообщено о подозрениях.

Фото иллюстративное, источник фото - militarnyi.com

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Детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях в деле о завладении средствами Министерства обороны Украины при закупке авиационного комплектования, а именно шин для военной авиации, что нанесло государству ущерб в размере 27,3 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Указывается, что помощнику действующего народного депутата Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Действия еще одного подозреваемого — владельца частного общества — квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что руководители двух структурных подразделений Центрального управления обеспечения авиации и противовоздушной обороны Вооружения Командования Сил логистики ВСУ (которым было сообщено о подозрении в ноябре 2024 года), злоупотребляя своим служебным положением, обеспечили победу в тендере на закупку шин двух частных компаний. При этом для создания видимости конкурентной борьбы на рассмотрение тендерной комиссии были поданы предложения не только от этих двух фирм, но и от ряда фиктивных. Более выгодные коммерческие предложения других участников либо были намеренно искажены, либо вообще проигнорированы.

«Согласно преступной схеме, владелец общества, используя подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию, закупал авиационное комплектование у производителей и затем продавал его по ценам, завышенным в 2–3 раза. Помощник действующего депутата, в свою очередь, обеспечивал коммуникацию между участниками преступного сговора и способствовал беспрепятственной оплате по заключенным контрактам.

Отметим, что такие действия лиц привели к нанесению Силам логистики ВСУ убытков на сумму 27,3 млн грн», — добавили в САП.

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