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Могут ли предприниматели трудоустраивать студентов дневной формы обучения – объяснение

07:00, 27 июня 2025
Предприятия могут брать официально практикантов.
Могут ли предприниматели трудоустраивать студентов дневной формы обучения – объяснение
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Предприятия имеют право принимать на работу студентов дневной формы обучения, которые проходят практику, при наличии вакансий. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно приказу Министерства образования Украины от 8 апреля 1993 № 93, зарегистрированным в Минюсте 30 апреля 1993 за № 35, практика является обязательной частью подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа соответствует программе практики. При этом не менее 50% времени должно быть посвящено общепрофессиональной подготовке, предусмотренной программой.

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