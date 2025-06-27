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Чи можуть підприємці працевлаштовувати студентів денної форми навчання – пояснення

07:00, 27 червня 2025
Підприємства можуть брати офіційно практикантів.
Чи можуть підприємці працевлаштовувати студентів денної форми навчання – пояснення
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Підприємства мають право приймати на роботу студентів денної форми навчання, які проходять практику, за наявності вакансій. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 № 93, зареєстрованим у Мін’юсті 30 квітня 1993 за № 35, практика є обов’язковою частиною підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота відповідає програмі практики. При цьому щонайменше 50% часу має бути присвячено загальнопрофесійній підготовці, передбаченій програмою.

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