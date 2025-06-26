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ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака

20:00, 26 июня 2025
Экс-должностному лицу избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 млн грн.
ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака
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В четверг, 26 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил к бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака, который в настоящее время является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также суд возложил на указанного участника преступной схемы следующие процессуальные обязанности:

  • являться по первому требованию к детективу, прокурору или в суд;
  • сообщать об изменении места жительства и/или работы;
  • не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои заграничные паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

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