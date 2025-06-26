ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака

Экс-должностному лицу избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 млн грн.

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В четверг, 26 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил к бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака, который в настоящее время является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также суд возложил на указанного участника преступной схемы следующие процессуальные обязанности:

являться по первому требованию к детективу, прокурору или в суд;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои заграничные паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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