ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака

В четверг, 26 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил к бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака, который в настоящее время является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Также суд возложил на указанного участника преступной схемы следующие процессуальные обязанности:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.