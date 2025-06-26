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В обласних ТЦК оновили контакти позаштатних гарячих ліній

19:57, 26 червня 2025
На гарячі лінії особи можуть звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб.
В обласних ТЦК оновили контакти позаштатних гарячих ліній
Фото: armyinform.com.ua
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Оновлено контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

За цими контактами можна звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб.

Графік роботи позаштатних call-центрів

▪ понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00;

▪ субота – неділя з 09:00 до 15:00.

Зазначається, що під час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють оскільки оператори вимушені переходити в укриття.

Також там додали, що у разі відсутності відповіді (абонент недоступний, невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, телефонуйте на гарячу лінію позаштатного call-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за тел: 0800-500-410

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