У Києві повідомили про підозру російському найманцю у вчиненні теракту

За виконання завдання росіяни обіцяли молодику заплатити 400 тис. грн.

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У Києві прокурори повідомили про підозру молодику у вчиненні терористичного акту.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, мешканець Київщини, який був завербований російськими спецслужбами і діяв в інтересах держави-агресора, приїхав до столиці з метою підготовки до вчинення терористичного акту.

На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку.

Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва.

«Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що у Києві 19-річний російський агент намагався підірвати військового під виглядом «побачення» із дівчиною.

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