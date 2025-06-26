У Києві повідомили про підозру російському найманцю у вчиненні теракту

У Києві прокурори повідомили про підозру молодику у вчиненні терористичного акту.
Як повідомив Офіс Генерального прокурора, мешканець Київщини, який був завербований російськими спецслужбами і діяв в інтересах держави-агресора, приїхав до столиці з метою підготовки до вчинення терористичного акту.
На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку.
Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва.
«Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн», - заявили у прокуратурі.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Раніше ми писали, що у Києві 19-річний російський агент намагався підірвати військового під виглядом «побачення» із дівчиною.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.