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Отец разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль и оба получили админпротоколы, видео

20:32, 26 июня 2025
Отец объяснил полицейским, что учит сына управлять транспортным средством.
Отец разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль и оба получили админпротоколы, видео
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В Тернополе полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter за превышение скорости — 74 км/ч в пределах населенного пункта.

Как сообщила Патрульная полиция Украины, за рулем оказался 17-летний юноша без водительского удостоверения. Рядом сидел его отец, который объяснил, что таким образом учит сына водить.

«На водителя-нарушителя составили два протокола: за превышение скорости и за управление без прав. Отец получил постановление за передачу управления лицу, не имеющему соответствующего права», — сообщили в полиции.

Также там напомнили, что обучать вождению можно только законно — с инструктором и в специальном автомобиле.

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Национальная полиция Тернополь штраф / штрафы

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