Нужно больше инвестировать в оборону — Европейский совет обнародовал выводы с саммита НАТО

Европейский Союз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы реализовать план по укреплению обороноспособности в течение пяти лет. Об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам саммита НАТО.
«Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в условиях изменяющейся среды представляют собой экзистенциальный вызов для Европейского Союза», — говорится в документе.
Европейский совет на фоне решений, принятых на саммите НАТО, предлагает государствам-членам ЕС принять следующие меры:
«Европейский совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности восточной границы ЕС, учитывая угрозы, исходящие со стороны России и Беларуси», — отмечается в тексте документа.
Также Евросовет анонсировал, что рассмотрение прогресса выполнения рекомендаций состоится в октябре 2025 года во время очередного заседания. До октября у стран ЕС есть время начать внедрение всего необходимого для укрепления безопасности.
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