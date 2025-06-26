Нужно больше инвестировать в оборону — Европейский совет обнародовал выводы с саммита НАТО

Евросовет анонсировал, что рассмотрение прогресса выполнения рекомендаций состоится в октябре 2025 года во время очередного заседания.

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Европейский Союз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы реализовать план по укреплению обороноспособности в течение пяти лет. Об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам саммита НАТО.

«Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в условиях изменяющейся среды представляют собой экзистенциальный вызов для Европейского Союза», — говорится в документе.

Европейский совет на фоне решений, принятых на саммите НАТО, предлагает государствам-членам ЕС принять следующие меры:

странам необходимо увеличить расходы на оборону и безопасность;

активнее использовать механизм совместных оборонных закупок;

координировать между собой оборонные обязательства;

парламенты стран-членов должны оперативно рассмотреть и одобрить предложение об увеличении оборонных расходов членов НАТО;

следует мобилизовать частное финансирование для оборонного сектора;

Европейский инвестиционный банк должен также обеспечить надлежащее финансирование оборонной промышленности;

сделать все возможное, чтобы европейская оборонная промышленность имела предприятия нужных направлений.

«Европейский совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности восточной границы ЕС, учитывая угрозы, исходящие со стороны России и Беларуси», — отмечается в тексте документа.

Также Евросовет анонсировал, что рассмотрение прогресса выполнения рекомендаций состоится в октябре 2025 года во время очередного заседания. До октября у стран ЕС есть время начать внедрение всего необходимого для укрепления безопасности.

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