Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП

Союзники также подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по поддержке Украины.

Фото: unn.ua

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Лидеры стран НАТО на саммите Альянса обязались инвестировать 5% ВВП в оборонные расходы к 2035 году. Об этом говорится в итоговой декларации.

Теперь страны будут тратить 3,5% ВВП на основные нужды обороны — войска и вооружение, и 1,5% на более широкие меры, связанные с обороной — кибербезопасность, защита трубопроводов и адаптация дорог и мостов для движения тяжелых военных транспортных средств.

Согласно документу, Россия признается «долгосрочной угрозой» для всего Альянса. Украине же страны-члены обязуются помогать, поскольку «ее безопасность — это безопасность Альянса».

«Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут учитывать прямые вклады в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников», — говорится в тексте документа.

Итоговое заявление саммита поддержали все страны-члены Альянса.

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