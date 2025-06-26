Саміт ЄС не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України через вето Угорщини

26 із 27 країн-членів підтримали заяву про «непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС».

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У четвер, 26 червня, Європейська Рада не змогла одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання 26 червня. За документ проголосували 26 із 27 країн-членів ЄС — виступила проти тільки Угорщина. Про це сказано у комюніке, яке було опублікувано на сайті Європейської Ради.

Рада підтвердила непохитну підтримку євроінтеграційного курсу України. Лідери ЄС привітали значний прогрес у реформах, закликали активізувати роботу над вступом і відзначили готовність відкрити перший переговорний кластер. Тепер питання щодо членства України в ЄС планують обговорити на наступному саміті.

У документі Європейська Рада вкотре підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки Росії та закликала до негайного припинення вогню й конструктивного діалогу. Лідери ЄС наголосили на важливості гуманітарних зусиль: зокрема, звільнення полонених, повернення депортованих цивільних та дітей, яких незаконно вивезли до Росії та Білорусі.

Країни ЄС заявили про намір посилити військову допомогу Україні, зокрема шляхом розвитку оборонної промисловості та інтеграції українських підприємств до європейського оборонного сектору. Європейська Рада наголосила на необхідності швидкої реалізації рішень у межах Європейського фонду миру та ініціативи G7 щодо довгострокових гарантій безпеки (ERA).

Раніше ми писали, що ЄС відкриє перший кластер про переговори щодо вступу Молдови — країна була в одному пакеті з Україною.

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