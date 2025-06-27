«Весілля століття» — церемонію одруження Джеффа Безоса і Лорен Санчес оцінили у 55,6 млн доларів

Засновник Amazon орендував у Венеції кілька розкішних готелів для себе, нареченої та понад двохсот запрошених.

Фото: Associated Press

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Венеції відбудеться весілля 61-річного американського мільярдера Джеффа Безоса та 55-річної Лорен Санчес — цю подію вже охрестили «весіллям століття».

За даними низки ЗМІ, засновник Amazon орендував кілька розкішних готелів для себе, нареченої та понад двохсот запрошених. Туристи, які мали заброньовані номери в цих готелях, і навіть ті, хто вже заселився, отримали компенсації та пропозицію переїхати в інші готелі високого класу. Це сподобалося не всім.

Частина жителів Венеції також невдоволені тим, що весілля відбудеться саме в їхньому місті, і планують зірвати урочистість. Через загрози безпеці Безосу довелося посилити охорону.

За чутками, Лорен Санчес змінить під час церемонії 27 вбрань від Dolce & Gabbana.

Дата і місце проведення найочікуванішого весілля літа поки що тримаються в таємниці, але за даними ЗМІ, воно може відбутися з 26 по 28 червня, а основна церемонія пройде в останній день.

Загалом весілля обійдеться Безосу у 40–48 мільйонів євро (46,5–55,6 мільйона доларів).

Нагадаємо, Джефф Безос і Лорен Санчес разом із 2019 року. Раніше мільярдер був одружений на Маккензі Скотт, з якою розлучився у 2019 році після 25 років шлюбу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.