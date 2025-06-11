США и Китай заключили торговое соглашение, — Дональд Трамп

США устанавливают для Китая пошлины в размере 55%, а Китай для США – 10%.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Китай заключили соглашение с Китаем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Наше соглашение с Китаем заключено, ожидает окончательного одобрения с председателем Си и мной. Китай заранее поставит все магниты и любые необходимые редкоземельные элементы. Точно так же мы предоставим Китаю то, что было согласовано, включая обучение китайских студентов в наших колледжах и университетах (что всегда было для меня приемлемо!). Мы получаем в общей сложности 55% пошлин, Китай получает 10%. Отношения отличные!», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд США поддержал тарифы Трампа против Китая и ЕС.

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