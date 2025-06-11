США та Китай уклали торговельну угоду, — Дональд Трамп

США встановлюють для Китаю мита у вигляді 55%, а Китай США – 10%.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки та Китай уклали угоду із Китаєм. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Socail.

«Наша угода з Китаєм укладена, чекає на остаточне схвалення з президентом Сі та мною. Китай заздалегідь поставить усі магніти та будь-які необхідні рідкісноземельні елементи. Так само ми надамо Китаю те, що було погоджено, включаючи навчання китайських студентів у наших коледжах та університетах (що завжди було для мене прийнятним!). Ми отримуємо загалом 55% мита, Китай отримує 10%. Відносини відмінні!», - заявив Трамп.

Раніше ми писали, що апеляційний суд США підтримав тарифи Трампа проти Китаю та ЄС.

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