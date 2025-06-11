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Апеляційна палата ВАКС залишила Комарницького під заочним арештом

16:02, 11 червня 2025
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила заочний арешт Комарницького, під арештом перебуває і майно ексдепутата.
Апеляційна палата ВАКС залишила Комарницького під заочним арештом
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про заочне тримання під вартою ексдепутата Київської міської ради та бізнесмена Дениса Комарницького.

Рішення залишено без змін, оскільки воно необхідне для продовження заочного розслідування та можливого процесу екстрадиції Комарницького в майбутньому.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна, пов’язаного з бізнесменом Денисом Комарницьким, його дружиною Іриною Комарницькою та водієм Юрієм Дашковим.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

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арешт ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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