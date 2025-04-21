Mercedes, $4 млн та цінні папери – ВАКС арештував майно бізнесмена Дениса Комарницького, дружини та водія

ВАКС арештував майно фігурантів справи про корупцію в Київраді на мільйони доларів.

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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна, пов’язаного з бізнесменом Денисом Комарницьким, його дружиною Іриною Комарницькою та водієм Юрієм Дашковим.

Арешт стосується корпоративних прав у двох компаніях — ТОВ «Центр розвитку економіки і права» та ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування». Крім того, під арешт потрапили автомобілі: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 року, Toyota Land Cruiser 2021 року, GMC Yukon XL і Mercedes-AMG GLE 53.

Також заблоковано кошти та цінні папери, розміщені на рахунках у Сенс Банку, Сбербанку, Комінбанку, Банку інвестицій та заощаджень. Окремо суд ухвалив арешт готівки у різних валютах: майже 4 мільйони доларів США, 100 тисяч євро та понад 800 тисяч гривень.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

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