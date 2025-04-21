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Mercedes, $4 млн и ценные бумаги – ВАКС арестовал имущество бизнесмена Дениса Комарницкого, жены и водителя

13:18, 21 апреля 2025
ВАКС арестовал имущество фигурантов дела о коррупции в Киевсовете на миллионы долларов.
Mercedes, $4 млн и ценные бумаги – ВАКС арестовал имущество бизнесмена Дениса Комарницкого, жены и водителя
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Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества, связанного с бизнесменом Денисом Комарницким, его женой Ириной Комарницкой и водителем Юрием Дашковым.

Арест касается корпоративных прав в двух компаниях - ООО «Центр развития экономики и права» и ЧАО «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения». Кроме того, под арест попали автомобили: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 года, Toyota Land Cruiser 2021 года, GMC Yukon XL и Mercedes-AMG GLE 53.

Также заблокированы средства и ценные бумаги, размещенные на счетах в Сенс Банке, Сбербанке, Коминбанке, Банке инвестиций и сбережений. Отдельно суд постановил арест наличности в разных валютах: почти 4 миллиона долларов США, 100 тысяч евро и более 800 тысяч гривен.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

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коррупция арест ВАКС Киевсовет

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