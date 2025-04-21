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Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

13:08, 21 апреля 2025
Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.
Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной
Фото иллюстративный: Офис Президента
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Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировала законопроект 13197 «О внесении изменений в статью 11 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно расширения категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Законопроектом предусмотрено, что лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются также:

  • лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;
  • лица, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»;
  • лица, которые, начиная с 2014 года, награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом «За мужество» трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней.

Как отмечают депутаты, действующие положения статьи 11 не учитывают всех категорий граждан, которые внесли выдающийся героический вклад и проявили гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу во время Революции Достоинства. В частности, это касается лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.

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