Депутати пропонують розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, пропонують також вважати осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» за самовіддане служіння Українському народові виявлені під час Революції Гідності.

Фото ілюстративне: Офіс Президента

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Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроект 13197 «Про внесення зміни до статті 11 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо розширення категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законопроектом передбачено, що особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються також особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові виявлені під час Революції Гідності, особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка», яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів.

Як зазначають депутати, наразі положення статті 11 не враховують усіх категорій громадян, які здійснили визначний геройський внесок та проявили громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові під час Революції Гідності. Зокрема, це стосується осіб яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка».

Автор: Наталя Мамченко

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