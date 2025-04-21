У Кам’янському нетверезий чоловік у військовій формі влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки

Стрілка з автоматом Калашникова затримала поліція.

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У Кам’янському на Дніпропетровщині стався інцидент зі стріляниною у дворі житлового будинку. Чоловік у військовій формі відкрив вогонь з автомата під час конфлікту, повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як один із чоловіків кидає предмет у бік іншого — озброєного автоматом. У цей момент позаду останнього стоїть дитина. Після цього виникає сутичка: кілька людей намагаються відібрати зброю, б’ють чоловіка і переслідують його, коли він намагається втекти.

На інших кадрах видно, як натовп завдає ударів по автомобілю, яким, імовірно, намагався втекти стрілець.

За інформацією правоохоронців, на місце події прибула поліція та затримала 44-річного чоловіка. У нього вилучили автомат Калашникова. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Проти затриманого відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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