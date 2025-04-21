В Каменском нетрезвый мужчина в военной форме устроил стрельбу во дворе многоэтажки

Стрелка с автоматом Калашникова задержала полиция.

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В Каменском на Днепропетровщине произошел инцидент со стрельбой во дворе жилого дома. Мужчина в военной форме открыл огонь из автомата во время конфликта, сообщают местные Telegram-каналы.

На видео, обнародованном в сети, видно, как один из мужчин бросает предмет в сторону другого - вооруженного автоматом. В этот момент позади последнего стоит ребенок. После этого возникает стычка: несколько человек пытаются отобрать оружие, избивают мужчину и преследуют его, когда он пытается убежать.

На других кадрах видно, как толпа наносит удары по автомобилю, на котором, предположительно, пытался скрыться стрелок.

По информации правоохранителей, на место происшествия прибыла полиция и задержала 44-летнего мужчину. У него изъяли автомат Калашникова. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Против задержанного открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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