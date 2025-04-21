В Одессе разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников ТЦК и незаконно удерживали людей

Мужчины надевали форму, похожую на военную, пользовались автомобилем с камуфлированной раскраской и действовали якобы от имени ТЦК.

Фото: od.gp.gov.ua

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В Одессе правоохранители сообщили о подозрении трем жителям области — членам одной из общественных организаций города, которые выдавали себя за военных.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, они надевали форму, похожую на военную, пользовались автомобилем с камуфлированной раскраской и действовали якобы от имени ТЦК.

«Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство», — сообщили в прокуратуре.

Одна из жертв, находясь в салоне автомобиля, смогла позвонить в полицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов мужчину освободили, а злоумышленников — задержали.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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