У Одесі викрили зловмисників, які видавали себе за працівників ТЦК та незаконно утримували людей

Чоловіки одягали форму, схожу на військову, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.

Фото: od.gp.gov.ua

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У Одесі правоохоронці повідомили про підозру трьом мешканцям області – членам однієї з громадських організацій міста, які видавали себе за військових.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, вони одягали форму, схожу на військову, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.

«Під приводом проведення мобілізаційних заходів учасники групи зупиняли громадян, застосовували до них фізичне насильство та всупереч їхній волі примусово поміщали до транспортного засобу», - повідомили у прокуратурі.

Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників – затримано.

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.

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