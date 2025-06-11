Практика судов
  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила Комарницкого под заочным арестом

16:02, 11 июня 2025
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила заочный арест Комарницкого, под арестом находится и имущество экс-депутата.
Апелляционная палата ВАКС оставила Комарницкого под заочным арестом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о заочном содержании под стражей экс-депутата Киевского городского совета и бизнесмена Дениса Комарницкого.

Решение оставлено без изменений, поскольку оно необходимо для продолжения заочного расследования и возможного процесса экстрадиции Комарницкого в будущем.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества, связанного с бизнесменом Денисом Комарницким, его женой Ириной Комарницкой и водителем Юрием Дашковым.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

арест ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

С 1 июля функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью передаются от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда.

ВККС определила проходной балл по тестам на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Определен проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65% максимально возможного балла, в количестве не более 7200.

В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму

Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Кабмин согласовал законопроект о новых условиях проведения вакцинации населения

Предлагается предусмотреть права и обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями или являющихся бактерионосителями.

Уголовные дела по коррупции необходимо рассматривать с определением их приоритета – НАБУ

В НАБУ считают, что без изменения подхода к рассмотрению дел, Высший антикоррупционный суд не сможет обеспечить эффективное рассмотрение дел о топ-коррупции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду