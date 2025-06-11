Апелляционная палата ВАКС оставила Комарницкого под заочным арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила заочный арест Комарницкого, под арестом находится и имущество экс-депутата.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о заочном содержании под стражей экс-депутата Киевского городского совета и бизнесмена Дениса Комарницкого.

Решение оставлено без изменений, поскольку оно необходимо для продолжения заочного расследования и возможного процесса экстрадиции Комарницкого в будущем.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества, связанного с бизнесменом Денисом Комарницким, его женой Ириной Комарницкой и водителем Юрием Дашковым.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

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