Правительство утвердило запуск экспериментального проекта для бизнеса «Онлайн-кабинет предпринимателя»

Бизнес получит доступ к персонализированным программам поддержки через электронную систему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины 11 июня утвердил предложение Министерства Кабинета Министров и Министерства цифровой трансформации о реализации в течение двух лет экспериментального проекта «Онлайн-кабинет предпринимателя». Проект предусматривает внедрение и обеспечение функционирования электронной системы для поддержки предпринимателей.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, проект будет работать на платформе «Дія.Бізнес».

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что утвержден порядок реализации проекта, целью которого является отправка предпринимателям предложений для развития их бизнеса через электронную систему. Это позволит предпринимателям получить доступ к разнообразным государственным услугам.

«Малый и средний бизнес смогут увидеть персонализированные программы поддержки и таким образом с помощью государства расширить собственное дело. Нам нужна сильная экономика, чтобы финансировать армию и устойчивость нашего государства. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением бизнес-климата», — отметил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.