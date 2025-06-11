Уряд погодив запуск експериментального проекту для бізнесу «Онлайн-кабінет підприємця»

Бізнес отримає доступ до персоналізованих програм підтримки через електронну систему.

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Кабінет Міністрів України 11 червня погодив пропозицію Міністерства Кабінету Міністрів та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту «Онлайн-кабінет підприємця». Проект передбачає впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємців.

Як вказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, він працюватиме на «Дія.Бізнес».

Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що затверджено Порядок реалізації проекту, який має на меті надсилати підприємцям пропозиції для розвитку їхнього бізнесу через електронну систему. Це дозволить підприємцям отримувати доступ до різноманітних державних послуг.

«Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Нам потрібна сильна економіка, аби фінансувати армію та стійкість нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату», - зазначив Шмигаль.

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