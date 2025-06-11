На Львівщині викрили торговця зброєю — вилучено гранатомети, гранати та тисячі набоїв

Чоловіка підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки, частину з яких він зберігав удома.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрили зловмисника, якого підозрюють у торгівлі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 35-річний мешканець Миколаївської області незаконно реалізовував вогнепальну зброю, набої, гранати та гранатомети.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконної реалізації фігурантом пристроїв, перероблених під бойову вогнепальну зброю, гранат РГД-5 та Ф-1 з запалами, а також гранатомета РГД-26.

Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили значну кількість набоїв різного калібру до різних типів зброї, пістолети, рушниці, порох та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.