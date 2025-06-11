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Зареєструвалися платником ПДВ — чи обов'язково отримувати витяг на вимогу податкової

22:36, 11 червня 2025
Податківці висловилися щодо обов'язковості отримання витягу з реєстру платників ПДВ.
Зареєструвалися платником ПДВ — чи обов'язково отримувати витяг на вимогу податкової
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Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадує, що положеннями Податкового кодексу України надано право платникам податку на додану вартість за їх запитом отримувати витяги із реєстру платників податку на додану вартість в контролюючих органах.

Оскільки отримання витягів з реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному вебпорталі ДПС, яка оновлюється щоденно.

Разом із тим, запит про отримання витягу з реєстру платників на додану вартість (№1-ЗВР) подають платники ПДВ самостійно чи його подає особа, що має такі повноваження. Витяг з реєстру платників (№2-ВР) формується за вказаним в запиті критерієм пошуку. Він містить дані з реєстру, що були вказані в реєстрі на момент формування витягу.

У витязі відправник запиту отримує наступні дані: назва чи прізвище, ім’я та по батькові платника; індивідуальний податковий номер платника ПДВ; дата податкової реєстрації; термін дії реєстрації платника ПДВ; реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

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