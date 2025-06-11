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Хотів «домовитися» за $3 тисячі — на Львівщині чоловік намагався підкупити прокурора

22:18, 11 червня 2025
Чоловік запропонував прокурору хабар за клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження.
Хотів «домовитися» за $3 тисячі — на Львівщині чоловік намагався підкупити прокурора
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На Львівщині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити прокурора. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачений намагався підкупити прокурора однієї із окружних прокуратур Львівщини.

Чоловік хотів, щоб прокурор, за неправомірну вигоду, використовуючи своє службове становище, подав в межах кримінального провадження клопотання до суду з метою накладення арешту на майно.

Про таку пропозицію прокурор повідомив своє керівництво. В подальшому, під контролем правоохоронців, обвинувачений надав прокурору 3 тисячі доларів.

Після чого його одразу було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця області. Йому інкримінують надання неправомірної вигоди прокурору окружної прокуратури Львівщини (ч. 3 ст. 369 КК України).

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно чоловіка.

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