Уряд змінив перелік наркотичних засобів та прекурсорів – що не підпадає під обмеження

Обіг деяких речовин, які містяться в харчових продуктах і добавках, більше не підпадає під обмеження.

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Кабінет Міністрів України затвердив зміни до таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Відтепер у списку обмежених прекурсорів з'явилися нові уточнення.

Зокрема, до примітки до списку № 1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю» додано новий пункт. Тепер обіг піпероналю, сафролу та фенілоцтової кислоти, які природно містяться в харчових продуктах, ароматизаторах та харчових добавках, не підпадає під обмеження та заходи контролю, встановлені для прекурсорів.

Також було доповнено список № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» новою позицією — «Дифенилацетонитрил». Крім того, у примітці до цього списку зазначено, що обіг піперидину та валеріанової кислоти у складі харчових продуктів, добавок і ароматизаторів, що пройшли державну реєстрацію в Україні або визнані безпечними в Європейському Союзі, також не підпадає під обмеження та заходи контролю, встановлені для прекурсорів.

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