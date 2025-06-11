Правительство изменило перечень наркотических средств и прекурсоров — что не подпадает под ограничения

Оборот некоторых веществ, содержащихся в пищевых продуктах и ​​добавках, больше не подпадает под ограничения.

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Кабинет Министров Украины утвердил изменения в таблицу IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Теперь в списке ограниченных прекурсоров появилось несколько уточнений.

В частности, в примечание к списку № 1 «Прекурсоры, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля» был добавлен новый пункт. Теперь оборот пиперонала, сафрола и фенилоцтовой кислоты, которые естественно содержатся в пищевых продуктах, ароматизаторах и пищевых добавках, не подлежит ограничениям и мерам контроля, установленным для прекурсоров.

Также был дополнен список № 2 «Прекурсоры, в отношении которых устанавливаются меры контроля» новой позицией — «Диффенилацетонитрил». Кроме того, в примечании к этому списку указано, что оборот пиперидина и валериановой кислоты в составе пищевых продуктов, добавок и ароматизаторов, которые прошли государственную регистрацию в Украине или признаны безопасными в Европейском Союзе, также не подлежит ограничениям и мерам контроля, установленным для прекурсоров.

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