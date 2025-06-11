Практика судов
  1. В Украине

Хотел «договориться» за $3 тысячи — во Львовской области мужчина пытался подкупить прокурора

22:18, 11 июня 2025
Мужчина предложил прокурору взятку за ходатайство об аресте имущества в рамках уголовного производства.
Хотел «договориться» за $3 тысячи — во Львовской области мужчина пытался подкупить прокурора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить мужчину, который пытался подкупить прокурора. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый пытался дать взятку прокурору одной из окружных прокуратур Львовщины.

Мужчина хотел, чтобы прокурор, используя своё служебное положение, подал в рамках уголовного производства ходатайство в суд о наложении ареста на имущество — за неправомерную выгоду.

О таком предложении прокурор сообщил своему руководству. В дальнейшем, под контролем правоохранителей, обвиняемый передал прокурору 3 тысячи долларов.

После этого его сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя области. Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды прокурору окружной прокуратуры Львовщины (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество мужчины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка прокурор неправомерная выгода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Депутаты лишь предлагают новые штрафы за превышение скорости, но пока никаких изменений Верховная Рада не принимала.

Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

С 1 июля функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью передаются от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда.

ВККС определила проходной балл по тестам на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Определен проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65% максимально возможного балла, в количестве не более 7200.

В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму

Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Кабмин согласовал законопроект о новых условиях проведения вакцинации населения

Предлагается предусмотреть права и обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями или являющихся бактерионосителями.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду