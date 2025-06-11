Хотел «договориться» за $3 тысячи — во Львовской области мужчина пытался подкупить прокурора

Мужчина предложил прокурору взятку за ходатайство об аресте имущества в рамках уголовного производства.

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Во Львовской области будут судить мужчину, который пытался подкупить прокурора. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый пытался дать взятку прокурору одной из окружных прокуратур Львовщины.

Мужчина хотел, чтобы прокурор, используя своё служебное положение, подал в рамках уголовного производства ходатайство в суд о наложении ареста на имущество — за неправомерную выгоду.

О таком предложении прокурор сообщил своему руководству. В дальнейшем, под контролем правоохранителей, обвиняемый передал прокурору 3 тысячи долларов.

После этого его сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя области. Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды прокурору окружной прокуратуры Львовщины (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество мужчины.

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