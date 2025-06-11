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Зарегистрировались плательщиком НДС — обязательно ли получать выписку по требованию налоговой

22:36, 11 июня 2025
Налоговики высказались об обязательности получения выписки из реестра плательщиков НДС.
Зарегистрировались плательщиком НДС — обязательно ли получать выписку по требованию налоговой
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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе напоминает, что положениями Налогового кодекса Украины предусмотрено право плательщиков налога на добавленную стоимость по их запросу получать выписки из реестра плательщиков НДС в контролирующих органах.

Поскольку получение выписок из реестра плательщиков НДС не является обязательным для налогоплательщиков, контролирующие органы не имеют оснований требовать их предоставления.

Подтверждением факта регистрации субъекта предпринимательской деятельности плательщиком НДС является наличие информации о такой регистрации на официальном веб-портале ГНС, которая обновляется ежедневно.

В то же время, запрос на получение выписки из реестра плательщиков НДС (форма №1-ЗВР) подаётся плательщиком НДС самостоятельно либо лицом, уполномоченным на это. Выписка из реестра (форма №2-ВР) формируется по указанному в запросе критерию поиска. Она содержит данные из реестра, актуальные на момент формирования выписки.

В выписке отправитель запроса получает следующую информацию: наименование или фамилия, имя, отчество плательщика; индивидуальный налоговый номер плательщика НДС; дата налоговой регистрации; срок действия регистрации плательщиком НДС; реквизиты счёта в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

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налоговая НДС ГНС налоги

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