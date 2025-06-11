На Львовщине разоблачили торговца оружием — изъяты гранатометы, гранаты и тысячи патронов

Мужчину подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, часть из которых он хранил дома.

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Во Львовской области разоблачили злоумышленника, которого подозревают в торговле оружием и боеприпасами. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что 35-летний житель Николаевской области незаконно продавал огнестрельное оружие, патроны, гранаты и гранатометы.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной реализации фигурантом устройств, переделанных под боевое огнестрельное оружие, гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также гранатомета РГД-26.

Кроме того, во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты значительные запасы патронов различного калибра к разным видам оружия, пистолеты, ружья, порох и другие вещественные доказательства его причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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