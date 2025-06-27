Еврокомиссия поддерживает открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС — Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «Украина заслуживает движения вперед».

Фото: reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом она написала на своей странице в соцсети X после саммита ЕС 26 июня.

Она подчеркнула, что Украина под непрерывным огнем проводит «реформу за реформой». Именно поэтому Еврокомиссия «отстаивает» открытие первого кластера переговоров.

«Украина добилась успеха — теперь и мы должны. Потому что процесс вступления основывается на заслугах. И Украина заслуживает движения вперед», — подчеркнула президент Комиссии.

На пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета Урсула фон дер Ляйен заявила о решительной поддержке Украины как в военном, так и в политическом и евроинтеграционном направлениях.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности — за счет прибыли от замороженных российских активов. По ее словам, ЕС также готов заранее предоставить Украине оставшиеся 11 миллиардов евро из кредитного пакета G7, понимая острую необходимость в этих средствах.

«Мы на пути к достижению цели — передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить оставшиеся 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас», — заявила президент Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины из-за вето Венгрии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.