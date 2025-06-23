НАБУ оголосило підозру Олексію Чернишову

Віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

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НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

За даними НАБУ, йдеться про зловживання ще за часів, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

Зазначається, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

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