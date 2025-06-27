НАБУ и САП будут требовать для вице-премьера Алексея Чернышова залог в 120 млн грн и отстранение

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Алексею Чернышову меры пресечения.

Фото: unian.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС объявил дату заседания по делу вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

27 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направило в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

«НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности», — говорится в заявлении.

Кроме того, САП также требует возложить на фигуранта следующие обязанности:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не покидать населенный пункт, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

«Отметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, было учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести установленный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит эту обязанность, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую», — добавили в САП.

Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.