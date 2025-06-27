Практика судов
  1. В Украине

НАБУ и САП будут требовать для вице-премьера Алексея Чернышова залог в 120 млн грн и отстранение

08:52, 27 июня 2025
НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Алексею Чернышову меры пресечения.
НАБУ и САП будут требовать для вице-премьера Алексея Чернышова залог в 120 млн грн и отстранение
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС объявил дату заседания по делу вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

27 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направило в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

«НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности», — говорится в заявлении.

Кроме того, САП также требует возложить на фигуранта следующие обязанности:

  • являться по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • не покидать населенный пункт, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • носить электронное средство контроля.

«Отметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, было учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести установленный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит эту обязанность, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую», — добавили в САП.

Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАБУ САП ВАКС Алексей Чернышев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военных

Правительство предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военнослужащих и полицейских.

Ходатайства на обыски и прослушивание служащих предприятий-резидентов Defence City будут требовать согласования Генпрокурора

В УПК предусмотрят, что совершение процессуальных действий в отношении юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень Defence City, и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора – в частности, ходатайства на обыски и прослушивание.

Украинцы массово ходят в суды – в 2024 году суды посетил каждый четвертый

Количество посетителей судов является рекордным с момента полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті