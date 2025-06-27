НАБУ и САП будут требовать для вице-премьера Алексея Чернышова залог в 120 млн грн и отстранение

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС объявил дату заседания по делу вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.
27 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направило в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.
«НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности», — говорится в заявлении.
Кроме того, САП также требует возложить на фигуранта следующие обязанности:
«Отметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, было учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести установленный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит эту обязанность, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую», — добавили в САП.
Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.
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