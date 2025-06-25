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ВАКС объявил дату заседания по делу Алексея Чернышова

14:31, 25 июня 2025
Антикоррупционный суд сообщил, что заседание по делу Алексея Чернышова состоится 27 июня.
ВАКС объявил дату заседания по делу Алексея Чернышова
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что не сможет прийти в суд, так как должен присутствовать на заседании правительства.

Позже Высший антикоррупционный суд сообщил, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения в отношении вице-премьер-министра — министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00.

В ВАКС добавили, что судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5.

Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

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суд ВАКС Алексей Чернышев

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