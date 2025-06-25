Алексей Чернышов сообщил, что не сможет прийти в суд, так как должен посетить заседание правительства

Алексей Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания.

Фото: unity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

25 июня Алексей Чернышов сообщил, что подал ходатайство о переносе судебного заседания по его делу в связи с запланированным заседанием Кабмина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник пояснил, что среда — это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совета, что предполагает его личное участие.

«Соблюдаю все процедуры и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут заранее согласованы со всеми сторонами дела. Благодарен всем и продолжу быть максимально открытым», — написал Чернышов.

Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.