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Алексей Чернышов сообщил, что не сможет прийти в суд, так как должен посетить заседание правительства

10:58, 25 июня 2025
Алексей Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания.
Алексей Чернышов сообщил, что не сможет прийти в суд, так как должен посетить заседание правительства
Фото: unity.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

25 июня Алексей Чернышов сообщил, что подал ходатайство о переносе судебного заседания по его делу в связи с запланированным заседанием Кабмина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник пояснил, что среда — это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совета, что предполагает его личное участие.

«Соблюдаю все процедуры и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут заранее согласованы со всеми сторонами дела. Благодарен всем и продолжу быть максимально открытым», — написал Чернышов.

Ранее Алексей Чернышов заявлял, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

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суд Кабинет Министров Украины Алексей Чернышев

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