Практика судів
  1. В Україні

Олексій Чернишов повідомив, що не зможе прийти до суду, бо має відвідати засідання уряду

10:58, 25 червня 2025
Олексій Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання.
Олексій Чернишов повідомив, що не зможе прийти до суду, бо має відвідати засідання уряду
Фото: unity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

25 червня Олексій Чернишов повідомив, що подав клопотання про перенесення судового засідання по його справі через заплановане засідання Кабміну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець пояснив, що середа — це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь.

«Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи. Вдячний всім та продовжу бути максимально відкритим», — написав Чернишов.

Раніше Олексій Чернишов заявляв, що мав конструктивний діалог з НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Кабінет Міністрів України Олексій Чернишов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор НАБУ Семен Кривонос ініціює внесення змін до Кодексу професійної етики працівника НАБУ

Зміни будуть внесені з метою чіткого регулювання відповідальності за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

Нардепи пропонують виключити норму про неприпустимість припинення повноважень Кабміну у період дії воєнного стану

Раніше виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

Закрити неможливо відмовити: як неодночасне підписання та погодження постанови про зупинення досудового розслідування вплинуть на можливість його закриття

Сторона захисту вважає, що погодження прокурором постанови про зупинення досудового розслідування пізніше, ніж її виніс детектив, мало наслідком сплив строку досудового розслідування, що є підставою для закриття кримінального провадження.

Данило Гетманцев пообіцяв, що депутати зроблять так, щоб законопроект про реєстр банківських рахунків не порушував банківську таємницю

Наразі цей законопроект передбачає, що Податкова служба має право у порядку спецдоступу або електронної взаємодії надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю певним органам та особам.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео