Олексій Чернишов повідомив, що не зможе прийти до суду, бо має відвідати засідання уряду

Олексій Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання.

Фото: unity.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

25 червня Олексій Чернишов повідомив, що подав клопотання про перенесення судового засідання по його справі через заплановане засідання Кабміну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець пояснив, що середа — це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь.

«Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи. Вдячний всім та продовжу бути максимально відкритим», — написав Чернишов.

Раніше Олексій Чернишов заявляв, що мав конструктивний діалог з НАБУ.

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