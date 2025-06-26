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Украина сократила заминированные территории на 20%

09:24, 26 июня 2025
137 тысяч км² под контролем – Шмыгаль отчитался об успехах разминирования.
Украина сократила заминированные территории на 20%
Фото: hromadske.radio
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Украина достигла значительного прогресса в очистке территорий от взрывоопасных предметов, сократив площадь потенциально заминированных земель более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года. Сейчас она составляет около 137 тысяч км², преимущественно сельскохозяйственные угодья. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе противоминной деятельности ГСЧС, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

В разминировании участвуют ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы. На сегодня 112 сертифицированных операторов, включая восемь иностранных, объединяют более 9 тысяч специалистов, 278 единиц техники и более 13 тысяч металлоискателей. Во время совещания выступили Первый вице-премьер-министр - Министр экономики, Министр аграрной политики и Министр внутренних дел, обсудив поддержку фермеров в разминировании.

Шмыгаль отметил, что Государственный аграрный реестр должен стать основным инструментом для компенсации расходов на очистку сельхозземель, а данные в него нужно вносить быстрее. Также было рассмотрено разминирование прифронтовых зон, за что отвечает Минобороны. Правительство договорилось перераспределить полномочия для лучшей координации оперативного и гуманитарного разминирования.

По итогам совещания Премьер-министр поручил ускорить запуск Реестра загрязненных территорий и разработать план привлечения международного финансирования. Украина уже создала противоминную коалицию из более 50 стран и привлекла 1,2 млрд долларов на очистку территорий. «Гуманитарное разминирование - ключевой элемент быстрого восстановления. Наша цель - постоянно наращивать темпы работ, чтобы как можно быстрее освободить от мин украинские поля, села, города, инфраструктуру», - подчеркнул Шмыгаль.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль земля

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