Украина и Дания запустят совместное производство дальнобойных дронов и ракет — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности для увеличения помощи в этом направлении.

Фото: president.gov.ua

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Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных дронов и ракет за пределами Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Гааге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает официальный сайт Главы государства.

Лидеры уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству вооружений как в Украине, так и в Дании. Отдельно шла речь о развитии датской модели, которая доказала свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро на украинское производство дронов дальнего радиуса действия.

«Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины», — подчеркнул Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности увеличения помощи в этом направлении.

Президент и премьер-министр обменялись мнениями относительно планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется уже через неделю — с 1 июля. Основной акцент — быстрое продвижение по евроинтеграционному пути и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

«Благодарим вас за оборонную и политическую поддержку. За приют для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС», — отметил Владимир Зеленский.

Метте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и подчеркнула важность координации совместных действий для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете Европейского Союза.

Фото: president.gov.ua

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