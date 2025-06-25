Практика судов
  1. В Украине

Украина и Дания запустят совместное производство дальнобойных дронов и ракет — Владимир Зеленский

14:30, 25 июня 2025
Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности для увеличения помощи в этом направлении.
Украина и Дания запустят совместное производство дальнобойных дронов и ракет — Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных дронов и ракет за пределами Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Гааге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает официальный сайт Главы государства.

Лидеры уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству вооружений как в Украине, так и в Дании. Отдельно шла речь о развитии датской модели, которая доказала свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро на украинское производство дронов дальнего радиуса действия.

«Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины», — подчеркнул Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности увеличения помощи в этом направлении.

Президент и премьер-министр обменялись мнениями относительно планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется уже через неделю — с 1 июля. Основной акцент — быстрое продвижение по евроинтеграционному пути и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

«Благодарим вас за оборонную и политическую поддержку. За приют для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС», — отметил Владимир Зеленский.

Метте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и подчеркнула важность координации совместных действий для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете Европейского Союза.

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Украина Дания Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры получит дополнительно 6,3 млрд грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год

Кабмин в изменениях в госбюджет предлагает увеличить на 6,3 млрд грн расходы для Минцифры, а также предоставить правительству право сокращать расходы общего фонда по бюджетным программам главных распорядителей средств для увеличения расходов на оборону.

Расходы на оборону увеличат на 412 млрд грн — Кабмин одобрил изменения в закон о госбюджете

Правительство подаст в парламент изменения в закон о государственном бюджете, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 412 млрд грн.

Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда находится в СИЗО – апелляцию рассмотрят 3 июля

Шевченковский райсуд Киева установил для Богдана Львова залог в размере почти 303 млн гривен.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об освобождении предприятий-резидентов Defence City от ряда налогов до 2036 года

Реестр таких предприятий, которые будут освобождены от ряда налогов до 2036 года, будет вести Министерство обороны.

Директор НАБУ Семен Кривонос инициирует внесение изменений в Кодекс профессиональной этики сотрудника НАБУ

Изменения будут внесены с целью четкого регулирования ответственности за действия, затрудняющие или блокирующие внутренние проверки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео