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НБУ установил европейскую планку – банки с 1 сентября будут работать с новым нормативом

20:39, 25 июня 2025
НБУ ввел коэффициент левериджа для банков на уровне 3% в соответствии со стандартами ЕС.
НБУ установил европейскую планку – банки с 1 сентября будут работать с новым нормативом
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Национальный банк Украины сделал очередной шаг к гармонизации банковского регулирования с нормами Европейского Союза, установив минимальное значение коэффициента левериджа для банков и банковских групп на уровне 3%. Об этом сообщили в НБУ.

Новое значение было определено по результатам тестовых расчетов, которые банки проводили с апреля 2025 года, и калибровки, осуществленной НБУ. Обязательное соблюдение этого показателя для банков начнется с 1 сентября 2025 года, а для банковских групп - с 1 апреля 2026 года. Для адаптации к новым требованиям НБУ также продлил тестовый период для расчета коэффициента левериджа до конца августа 2025 года, с ежедневными расчетами.

Введение коэффициента левериджа будет способствовать повышению финансовой устойчивости банковского сектора и приближению украинских регуляторных норм к стандартам ЕС. Новые требования утверждены постановлением Правления НБУ от 23 июня 2025 года № 68.

Коэффициент левериджа - это показатель достаточности капитала первого уровня, который покрывает риски по активным операциям без учета их рискованности. Его введение стало распространенным после мирового финансового кризиса из-за недооценки рисков отдельных инструментов. Согласно Базельскому комитету по банковскому надзору и Регламенту ЕС о требованиях к капиталу, минимальное значение коэффициента составляет 3%. В Украине тестирование показало, что этот уровень будет ограничительным для около 40% банков, тогда как более высокий показатель значительно увеличил бы количество ограниченных учреждений.

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